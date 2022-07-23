Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş geri dönüyor

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında sahadaki yerini alabilecek.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:52
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş geri dönüyor
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Fenerbahçe'de 27 Temmuz günü Dinamo Kiev ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi sevindirici haber geldi.

Sözcü'nün haberine göre, sakatlığını tamamen atlatan Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş maçında forma giyebilecek. İlk maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan tecrübeli orta saha, Jorge Jesus'tan görev bekliyor. Jesus da Mert Hakan'ı dün as takımla denedi. Bu futbolcunun ilk 11'de oynama ihtimali arttı.

Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 2 gol 10 asist ile oynamıştı.


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