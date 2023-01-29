Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports canlı yayımlayacak.
Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya liderin 4 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada giriyor.
19 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Kasımpaşa, 19 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.
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