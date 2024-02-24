Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 24.02.2024 - 09:21

Güncelleme: 24.02.2024 - 09:21

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.



Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, M.Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Nuno Da Costa.



FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Joshua King, oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Fred ise bu maçta riske edilmeyecek. Brezilyalı futbolcu, teknik heyetin onay vermesi durumunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyebilir.

5 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Geçen hafta kart sınırında olan Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Alexander Djiku'ya Çaykur Rizespor deplasmanında sarı kart gören Cengiz Ünder de eklendi.

Bu futbolcular kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

SON 5 İÇ SAHA MAÇININ ÜÇÜNÜ KAZANAMADI

Bu sezon deplasmanda daha çok puan toplayan Fenerbahçe, iç sahada ise 9 puan kaybetti.

Evindeki 13 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kaldı.

Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 21. haftada Yılport Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde oynadığı son maç olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da 2-2'lik skorla tamamlayarak, evindeki son 5 maçta 6 puan kaybetti.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa Süper Lig'de 42. kez rakip olacak

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 41 lig maçında Fenerbahçe 33 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 104 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 37 gol gördü.

İÇ SAHADAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 21 kez iç sahada karşı karşıya geldi.

Bu maçların 15'inde kazanan sarı-lacivertliler, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'nin attığı 48 gole, Kasımpaşa 21 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.

2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

SON 10 MAÇTA 9 GALİBİYET

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, 1 maçı da Kasımpaşa kazandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 29 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.