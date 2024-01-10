Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in erteleme karşılaşmasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'in erteleme karşılaşmasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 47 puanla liderliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekip son maçta İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti.
Son 5 haftada sadece 1 galibiyet alan Konyaspor, 18 puanla 16 sırada yer alıyor. Konyaspor, oynadığı son maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Konyaspor: Deniz, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, Muric, Cicaldau, Moreno, Oliveira
FENERBAHÇE 44 MAÇIN 33'ÜNÜ KAZANDI
İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 44 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 33 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
64 GOL ATARKEN, KALESİNDE 21 GOL GÖRDÜ
Sarı-lacivertli takım, rakibini konuk ettiği 22 Süper Lig mücadelesinde 19 galibiyet elde etti. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, Konyaspor sahadan 2 kez 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe evindeki maçlarda 64 gol kaydederken, kalesinde 21 gol gördü.
SON 10 MAÇINDA 5 KEZ KAZANDI
Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı son 10 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 kez kaybetti, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 17 gol kaydederken, 9 gol yedi.
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