Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi: Rıdvan Dilmen'den Batshuayi yorumu
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 7-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Dilmen, Batshuayi'nin transferiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 7-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
Szymanski ve Fred'e övgüler yağdıran Dilmen, Batshuayi'nin akıbetiyle ilgili de konuştu.
Fenerbahçe'nin hücumda bu kadar öne çıkmasının temel nedeninin Fred olduğunu aktaran ünlü yorumcu, Szymanski'nin özellikle son 2 maçtır mükemmel ötesi top oynadığı kaydetti.
"İNANILMAZ BİR İKİNCİ OYUNCU"
Adı transfer dedikodularına karışan Michy Batshuayi'yle ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, Belçikalı golcünün takımda tutulması gerektiğini söyledi.
"Batshuayi, Fenerbahçe için inanılmaz bir ikinci oyuncu" diyen Dilmen, Fenerbahçe'nin hücum hattının büyük fark yarattığını dile getirdi.
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