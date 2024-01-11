Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı: 'Galacticos formu, Galacticos oyunu'

Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:46

Güncelleme: 11.01.2024 - 09:46

Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: Şu ana kadar Fenerbahçe-Galatasaray ikilisi toplam 37 maça çıktılar, 31’ini kazandılar, sadece iki yenilgi aldılar. Eğer iki İstanbul devi, ilk devredeki performanslarını ikinci yarıda da tekrarlarlarsa bu iki takımın birden 100 puan barajına ulaşması anlamına gelecek. Ki Süper Lig’in 65 senelik tarihinde bir takımın ulaşabildiği en yüksek puan seviyesi 93... (Hürriyet)

"BONUCCİ İLK MAÇININ HAYALİNİ KURMAYA BAŞLAMIŞTIR"

Engin Kehale: Konyaspor karşısında başrol Dzeko ve Szymanski’nindi. Bosnalı, kenarda oyun kurulumunda aktif olan Dzeko yerine yardımcı forvet King ile oynayınca daha az kenarlara deplase olup ceza sahası içinde kaldı. Rahatça hat-trick yapıp maç topunu evine götürdü. Inter’deki çift santrfor dönemindeki etkinliğinin bir benzerini ortaya koydu. Tabeleda belki üstteki isimler yazıyor ama Fred’e ayrıca değinmek gerek. Sergen Yalçın’ın geçen hafta Antalyaspor antrenmanında dediği gibi: "Sahada hızlı olması gereken tek şey top" Topu hızlandıran ve çabuk düşünen adam Fred. Sanırım Leonardo Bonucci, akşam yatağa girerken Kadıköy’deki ilk maçın hayalini kurmaya başlamıştır... (Hürriyet)

"GALACTICOS FORMU, GALACTICOS OYUNU"

Erman Özgür: Şimdiye kadar geniş ve kaliteli kadroyu doğru kullanan, şampiyonluk için ligin en istekli ve tempolu oyununu takımına oynatmayı başaran İsmail hoca alkışı haketti. Sonu gelsin gelmesin sadece futbolu sevenler için bu oyunun keyfini hissettirmesi bile bu alkış için yeterliydi. (Fanatik)

"RESİTAL SERGİLEDİ"

Serkan Akcan: Szymanski oyunda kaldığı ilk 45 dakika içinde resital sergiledi. Fenerbahçe dinamik bir takım ve bunu sağlayan çarkın en önemli dişlilerinden biri Szymanski. Atıyor, attırıyor, top kazanıyor, iç koridor koşularıyla rakibin dengesini bozuyor. Fenerbahçe aslında bu dinamizmini kenar forvetleri kadar merkezde oynayan 8 numaralarına borçlu. Takımın hızını yükselten forvetler değil merkez orta sahalar. Bu da Fenerbahçe’ye kapanan savunmalara karşı kilidi açtırıyor, çoşkuyu yakaladığında farka götürüyor. Fred ve Szymanski’nin rolü de burada belirginleşiyor. Bu sezon iki maçı 0-0 bitmesine rağmen 19 haftada tam 56 gol attı Fenerbahçe. Açık ara ligin en çok gol atanı İsmail Kartal ve futbolcuları. Bakalım İsmail hoca kendisinin de içinde bulunduğu 103 gollü 1988/89 kadrosunu geçebilecek mi? (Fanatik)