Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: 'Bize yakışan bir durum değil'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 22:46

Güncelleme: 08.01.2023 - 22:46

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç, sezon sonundan Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylerken transfer iddialarına yanıt verdi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Futbolun içinde bunlar var. Çok çok iyi başladık ama son 4 haftada düşüşe geçtik. 3 puandan öte bir şey değil. Bu skora alışık değiliz. Toparlayacak kişiler de bunlar."

"BİZE YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİL"

"Bizim Galatasaray'ı 6-0, 4-0 yendiğimiz sezonlarda şampiyon olamadık. Daha çok çok uzun bir yol var. Oynadığımız futbol, alışık olduğumuz bir futbol değildi. Derbi mağlubiyeti olduğu için etkisi daha çok oldu."

"Sezon sonuna daha çok var. İnşallah biz şampiyon olacağız. Sezonlar içinde inişler çıkışlar olabilir. Böyle bir durumdayız. Bize yakışan bir durum değil. Başka takımlar da böyle iniş çıkış yapıyor. 3-4 hafta önce şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe dedirten bu takım, bu hoca ise umutlarımızı olumsuz etkileyen de aynı takım, aynı hoca. Eski günlerimize dönüp aynı şekilde devam edeceğiz."

"BİR YOĞURT YİYİŞİMİZ VAR"

"Teknik konuları hocaya sorun. Sevabıyla günahıyla her şeyden başkan sorumludur. Bir düşüş var. Her düşüşün de bir çıkışı var. Önemli bir 3 puan kaybettik. Dünyanın sonu değil. Rakibimize göre, sezonun geneline bakınca rakamlar, oyun şekli şemali güzelliği, ezici galibiyetler hep bizden yanaydı. 4-0 kazansanız da 2-1 de kazansanız 3 puan alıyorsunuz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Rahat olsunlar. Demoralize oldular, biz de öyle. Biz aynı kadro ve aynı hocayla düzlüğe çıkacağız. Rahat olun."

"5 sezondur nasıl transfer yaptığımızı biliyorsunuz. Bir yoğurt yiyişimiz var. Yazılan oyuncuların çoğuyla ilgileniyoruz. Hiç yapmadık bugüne kadar, belki 1-2 tanedir. Transfer haberleriyle, performans düşüşünün paralellik arz ettiğini düşünmüyorum."

"DERBİLERDE KÖTÜ OYNADIK"

Ali Koç, "4 puan farktan geri dönüp şampiyon olacağınıza inanıyor musunuz" sorusuna "4 puan fark nedir, daha 19 hafta var. Ben burada Galatasaray'a karşı ne zaferler gördüm de galibiyetler gelmedi. Göreceğiz. Köprünün altından çok sular akacak. Ben hocama, takımıma güveniyorum. Bir basiretsizlik vardı bizde. Eski günlere dönmek bizim elimizde. 1-2 hafta içinde alıştığımız, beğendiğimiz, methiyeler düzdüğümüz Fenerbahçe geri gelecektir" diye yanıt verdi.

"Türkiye'deki derbilerde kötü oynadık gibi görünüyor. Avrupa maçlarında, derbi ayarındaki maçlarda muhteşem oynadık. Önemli bir 3 puan kaybettik ama dünyanın sonu değil. Taraftarlarımızdan takımımıza güvenmelerini rica ediyorum. Taraftarlarımız muhteşem atmosfer yarattı, onları evlerine mutlu gönderemediğimiz için üzgünüz."