Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Sorumlu benim'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 22:27

Güncelleme: 08.01.2023 - 22:27

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray mağlubiyetinin ardından konuştu.Normalde

Derbinin şampiyonluğu belirlemediğini söyleyen Jesus, "Fenerbahçe'nin alışık olduğumuzun dışında çok hata yaptık. İlk 15 dakikada 3 pozisoyn yakaladık. Galatasaray, seken toptan golü bulduk. İkinci yarıda iyi başladık ama kırmızı kart ve 2. golden sonra işler zorlaştı. Galatasaray daha sakin kalan taraftı. Oyuncularıma 'Bu maçı kazanan ya da kaybeden şampiyonu belirlemeyecek' demiştim. Ligin şampiyonu belli olmadı" dedi.

"SORUMLU BENİM"

Jesus, yenilginin sorumluluğunu alarak, "Rakibin önüne geçme fırsatını değerlendiremedik. Bu sonucun, sahada olanların sorumlusu benim. Ne başkanımız, ne futbolcularımız. Hele başkanımız hiç değil. Başkanımız bana çok inanıyor, Portekiz'e kadar gelip beni ikna etti. Bu mağlubiyet bizi yolumuzdan ayırmayacak. Bir sorumlu varsa benim" diye konuştu

İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Jesus, "Kısa süre önce herkese göre ligin en iyisiydik. Rakibimiz önümüze geçti. Bu tarz maçlarda daha kararlı olmalıyız. Maçın ikinci yarısında işler bizim için karmaşıklaştı. Oyuncularım gergindi. Bir kişi eksik olunca işler zorlaştı. Bu sezon 6. kez eksik kaldık. Bunu çözmeliyiz. Ben daha önceki takımlarımda böyle bir şey görmemiştim" ifadelerini kullandı.