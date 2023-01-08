Mauro Icardi'den Fenerbahçe açıklaması: 'Türkiye'ye geldiğim zaman söylemişlerdi...'
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Icardi, "Önemli olan oynayabilmemdi önce. Girdiğim için çok memnunum. 1 aydır hazırlanıyordum. Sonucu çok güzel oldu" dedi.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta son golü atan Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.
Galibiyetle ilgili konuşan Mauro Icardi "Önemli olan oynayabilmemdi önce. Girdiğim için çok memnunum. 1 aydır hazırlanıyordum. Sonucu çok güzel oldu. Doğrudan rakibimize karşı kazandık. Çok mutluyum. Gol atmam çok normal. Görevim bu" dedi.
Mauro Icardi
"EN ÖNEMLİ MAÇ..."
Mauro Icardi "Takım mutlu. Türkiye'ye geldiğim zaman söylemişlerdi, 'En önemli maç Fenerbahçe'ye karşı' demişlerdi. Hep beraber güzel bir kutlama yapıyoruz şu anda" diyerek sözlerini noktaladı.
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