Mauro Icardi'den Fenerbahçe açıklaması: 'Türkiye'ye geldiğim zaman söylemişlerdi...'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 21:55

Güncelleme: 08.01.2023 - 21:55

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta son golü atan Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Mauro Icardi "Önemli olan oynayabilmemdi önce. Girdiğim için çok memnunum. 1 aydır hazırlanıyordum. Sonucu çok güzel oldu. Doğrudan rakibimize karşı kazandık. Çok mutluyum. Gol atmam çok normal. Görevim bu" dedi.

Mauro Icardi

"EN ÖNEMLİ MAÇ..."

Mauro Icardi "Takım mutlu. Türkiye'ye geldiğim zaman söylemişlerdi, 'En önemli maç Fenerbahçe'ye karşı' demişlerdi. Hep beraber güzel bir kutlama yapıyoruz şu anda" diyerek sözlerini noktaladı.