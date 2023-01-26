Fenerbahçe Kulübü'nden yüzlerce kombineye iptal kararı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 19:27

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 19:27

Fenerbahçe Kulübü, yüzlerce kombine kartın iptaline karar verdi.

"AMACA AYKIRI KULLANIM"

Sarı-lacivertli kulüp, "amaca aykırı kullanım" nedeniyle Ülker Stadyumu için bu sezon geçerli 601 kombine bileti iptal etti.

Fenerbahçe bu sezon ekim ayı içerisinde çeşitli araştırmalar için kombine bilet devir işlemlerini de kapatmıştı.