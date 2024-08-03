Fenerbahçe, Lille maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Lille maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 16:07
Fenerbahçe, Lille maçının hazırlıklarını sürdürdü
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi. Pasla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Lille maçının hazırlıklarına devam edecek. 


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