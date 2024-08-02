Fred listede yer almadı: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda Lille turu öncesi 2 değişiklik yapıldı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda Lille turu öncesi 2 değişiklik yapıldı.
Lugano maçından farklı olarak kadrodan çıkarılan isimler Ryan Kent ve sakatlığı bulunan Fred olurken, kadroya eklenen isimler Miha Zajc ve yeni transfer Youssef En-Nesyri oldu.
Öte yandan Lugano turunda kadroda bulunmayan Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Emre Mor ve Burak Kapacak, yine kadroya dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri.
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