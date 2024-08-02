İngiliz ekibi devrede: Fenerbahçe'den Ryan Kent kararı
Fenerbahçe, Ryan Kent için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'de geçen sezon takıma katılan ancak sezonun 2. yarısı itibarıyla lisansı çıkarılmayan Ryan Kent, Jose Mourinho'nun gelişiyle hazırlık maçlarında denendi.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano'ya karşı da ilk 11'de başlayan Ryan Kent, 68. dakikada oyundan çıkarılmıştı.
Jose Mourinho, İngiliz futbolcuya rövanş maçında ise hiç şans vermedi.
NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığı habere göre Fenerbahçe, Ryan Kent için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.
LEEDS, KENT İÇİN DEVREDE
Haberde Leeds United'ın ilgisine vurgu yapılırken İngiliz ekibinin Kent için 2.5 milyon sterlinlik bir teklif sunduğu ifade edildi.
Ryan Kent geçen sezon Fenerbahçe formasını 18 maçta giydi.
27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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