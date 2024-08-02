Fenerbahçe'den sürpriz istifa açıklaması: Yönetim kurulunda iki değişiklik!

Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini ve yerine Hamdi Akın'ın getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:48
Fenerbahçe'den sürpriz istifa açıklaması: Yönetim kurulunda iki değişiklik!
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Fenerbahçe, yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini ve yerine Hamdi Akın'ın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu, 21.06.2023 tarihinden beri yürüttüğü yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle 02.08.2024 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sayın Hamdi Akın'ın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı  Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, istifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite üyeliğinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu  tarafından karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada bir diğer yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt'ın da görevden ayrıldığı ve yerine Nezih Barut'un getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Simla Türker Bayazıt, 29.07.2022 tarihinden beri yürüttüğü Yönetim Kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle 02.08.2024 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Nezih Barut'un yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı  Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu  tarafından karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Erkek Basketbol şubesinden; Simla Türker Bayazıt ise Fenerbahçe Kadın Voleybol şubesinden sorumlu üyeler olarak görev yapıyordu.


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