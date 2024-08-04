Fenerbahçe, Emma Meesseman'ın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de son iki sezonun MVP'si olan Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı pivot oyuncusu Emma Meesseman ile sözleşme uzattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Emma Meesseman, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25 maçta 16,9 sayı, 8 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla oynadı.
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