Fenerbahçe, Emma Meesseman'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de son iki sezonun MVP'si olan Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 15:42
Fenerbahçe, Emma Meesseman'ın sözleşmesini uzattı
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı pivot oyuncusu Emma Meesseman ile sözleşme uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Emma Meesseman, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25 maçta 16,9 sayı, 8 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla oynadı.


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