Fenerbahçe lisansını çıkarmamıştı: Ryan Kent'in yeni adresini duyurdular
Fenerbahçe'nin lisansını çıkartmadığı Ryan Kent'in yeni adresi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İskoç gazeteci Gareth Law, Kent için "Britanya'ya dönmesi kaçınılmaz görünüyor" dedi.
Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonunun ilk transferi olan Ryan Kent, Sarı-Lacivertlilerde beklentilerin altında kalmıştı.
Düzenli forma şansı bulamayan ve ara transfer döneminde Lazio'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Ryan Kent için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Milliyet'e konuşan İskoç gazeteci Gareth Law, Fenerbahçe'nin kararının kendileri için sürpriz olduğunu belirtti.
"İŞLER YOLUNDA GİTMEYECEKMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Sarı-Lacivertlilerin kararının Ryan Kent'i yol ayrımında bıraktığını kaydeden Law, "Bundan sonra onun için Türkiye'de işler yolunda gitmeyecekmiş gibi görünüyor" dedi.
Öte yandan Gareth Law, Ryan Kent'in yeni adresiyle ilgili tahminde bulundu.
"BRİTANYA'YA DÖNMESİ KAÇINILMAZ"
İskoç gazeteci, İngiliz kanat oyuncusu için "Britanya'ya dönmesi kaçınılmaz görünüyor" ifadelerini kullandı.
16 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe sezon başında bonservis ödemeden transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Fenerbahçe formasıyla toplam 16 maça çıkıp 638 dakika süre alan Ryan Kent 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.
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