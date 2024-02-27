Ankaragücü'nde sakatlık: Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:55

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:55

Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu'nun sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Efkan Bekiroğlu'nun Mondihome Kayserispor maçı sonrası çekilen MR'ında Grade 2 zorlama ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

KADRODA YER ALMAYACAK

Açıklamanın devamında, "Efkan Bekiroğlu sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşılaşması kadrosunda yer almayacaktır" ifadeleri kullanıldı.