Ankaragücü'nde sakatlık: Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı!

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu'nun sakatlığı nedeniyle Türkiye Kupası'nda oynayacakları Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:55
Ankaragücü'nde sakatlık: Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı!
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Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu'nun sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Efkan Bekiroğlu'nun Mondihome Kayserispor maçı sonrası çekilen MR'ında Grade 2 zorlama ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

KADRODA YER ALMAYACAK

Açıklamanın devamında, "Efkan Bekiroğlu sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşılaşması kadrosunda yer almayacaktır" ifadeleri kullanıldı.


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