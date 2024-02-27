Ankaragücü'nde sakatlık: Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı!
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu'nun sakatlığı nedeniyle Türkiye Kupası'nda oynayacakları Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu'nun sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Efkan Bekiroğlu'nun Mondihome Kayserispor maçı sonrası çekilen MR'ında Grade 2 zorlama ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.
KADRODA YER ALMAYACAK
Açıklamanın devamında, "Efkan Bekiroğlu sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşılaşması kadrosunda yer almayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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