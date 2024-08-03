Lille maçı öncesi... Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin iddiası!

Yayınlanma: 03.08.2024 - 18:59

Güncelleme: 03.08.2024 - 18:59

Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi öncesi yeni transfer Allan Saint-Maximin ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör Jose Mourinho, yapılan son taktik idmanda Saint-Maximin'i ilk 11'de denedi ve oyuncunun ne kadar hazır olduğunu görmek istedi.

LİLLE MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

İdmanda sol kanatta denenen Fransız oyuncu, Jose Mourinho tarafından görev verilmesi halinde 6 Ağustos Salı günü Fransa'da oynanacak ilk maçta Lille karşısında sahaya ilk 11'de çıkabilir.

Fenerbahçe'nin Al Ahli'den kiraladığı yıldız oyuncu, henüz sarı-lacivertli formayla sahaya çıkmadı.