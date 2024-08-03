Lille maçı öncesi... Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin iddiası!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de, yeni transfer Allan Saint-Maximin'in mücadelede forma şansı bulabileceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi öncesi yeni transfer Allan Saint-Maximin ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör Jose Mourinho, yapılan son taktik idmanda Saint-Maximin'i ilk 11'de denedi ve oyuncunun ne kadar hazır olduğunu görmek istedi.
LİLLE MAÇINDA SAHADA OLABİLİR
İdmanda sol kanatta denenen Fransız oyuncu, Jose Mourinho tarafından görev verilmesi halinde 6 Ağustos Salı günü Fransa'da oynanacak ilk maçta Lille karşısında sahaya ilk 11'de çıkabilir.
Fenerbahçe'nin Al Ahli'den kiraladığı yıldız oyuncu, henüz sarı-lacivertli formayla sahaya çıkmadı.
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