Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, evinde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2024 - 16:56

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, evinde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan: Felek Spor Salonu

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Ana Crıstına de Souza, Bojana Drca, Magdalena Stysıak, Meliha Diken ( Gizem Örge, Stysiak, Dicle Nur Babat, Melissa Vargas, Vasileva, Safronova, Özlem Güven, Arelya Karasoy, Vuchkova) 

Nilüfer Belediyespor Eker: Szczurowska, Milenkovic, Melisa Bükmen, Eda Kafkas, Selin Uygur, Firdevs Kiremitçi (Işıl Öz, Gizem Türegün, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Sıla Yaşar, Selin Çalışkan, Bilge Paşa) 

Setler: 25-23, 32-30, 25-18


Etiketler: #fenerbahçe #Nilüfer Belediyespor #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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