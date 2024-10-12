Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, evinde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, evinde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan: Felek Spor Salonu
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Ana Crıstına de Souza, Bojana Drca, Magdalena Stysıak, Meliha Diken ( Gizem Örge, Stysiak, Dicle Nur Babat, Melissa Vargas, Vasileva, Safronova, Özlem Güven, Arelya Karasoy, Vuchkova)
Nilüfer Belediyespor Eker: Szczurowska, Milenkovic, Melisa Bükmen, Eda Kafkas, Selin Uygur, Firdevs Kiremitçi (Işıl Öz, Gizem Türegün, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Sıla Yaşar, Selin Çalışkan, Bilge Paşa)
Setler: 25-23, 32-30, 25-18
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