Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu rahat geçti
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AA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 16:34

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-1'lik set skoruyla yendi.  Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun

Fenerbahçe Medicana: Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Güngör, Mert Cuci, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Caner Pekşen, Yasin Aydın)

Spor Toto: Muhammed Kaya, Hidalgo, Ömer Furkan Dur, Edgar, Muagututia, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Ümit Demir, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Doğukan Yaltıraklı, Batuhan Avcı)

Setler: 25-19, 25-19, 17-25, 27-25

Süre: 111 dakika (28, 27, 24, 32)


Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #Spor Toto #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi

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