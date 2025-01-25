Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu rahat geçti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-1 yendi.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-1'lik set skoruyla yendi. Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun
Fenerbahçe Medicana: Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Güngör, Mert Cuci, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Caner Pekşen, Yasin Aydın)
Spor Toto: Muhammed Kaya, Hidalgo, Ömer Furkan Dur, Edgar, Muagututia, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Ümit Demir, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Doğukan Yaltıraklı, Batuhan Avcı)
Setler: 25-19, 25-19, 17-25, 27-25
Süre: 111 dakika (28, 27, 24, 32)
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