Fenerbahçe Medicana - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE MEDİCANA - VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA?
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE MEDİCANA - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan geçen yılın şampiyonu VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 2-0 eleyerek finale yükseldi.
Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Zerenspor'a 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Finalde üç galibiyete ulaşan takım Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.
Final serisinin maç programı şöyle:
Bugün:
17.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
11 Nisan:
17.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)
13 Nisan:
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)
16 Nisan (Gerekirse):
19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
19 Nisan (Gerekirse):
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)