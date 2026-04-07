Fenerbahçe Medicana - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

7.04.2026 10:00:00
Fenerbahçe Medicana, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında sahasında VakıfBank ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE MEDİCANA - VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE MEDİCANA - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan geçen yılın şampiyonu VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 2-0 eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Zerenspor'a 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde üç galibiyete ulaşan takım Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

Bugün:

17.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

11 Nisan:

17.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

13 Nisan:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

16 Nisan (Gerekirse):

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

19 Nisan (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

