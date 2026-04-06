Eski hakemler Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 90+7'de verilen penaltı kararı doğru mu?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 1-0 mağlup etti. Eski hakemler, maçın tartışmalı kararlarını yorumladı.

Dakika 32: Oh'un yerde kaldığı pozisyon

Bahattin Duran: Oh kendini yere bırakıyor, penaltı düşünülmez. Hakemin en kötü uyarması lazımdı.

Deniz Çoban: Son şarj olmasa aldatma yorumu yapabilirdik ve sarı kartı düşünebilirdik.

Bülent Yıldırım: İhlal yok, küçük bir şarj olduğu için de sarı kart olmaz.

Dakika 41: Musaba'nun Orkun'a yaptığı faulde sarı kart gerekir miydi?

Bahattin Duran: Musaba topla oynarken topu kaybetti ve Orkun'a yaptığı hareket taktik faul veya sportmenlik dışı faul. Avantaj oynatmasına gerek yoktu. Oyunu durdurup sarı kart vermesi gerekirdi.

Deniz Çoban: Taktik faul yaptı ama oyun avanatjla devam etti. Orkun o avantajını kullanamadı. Ben olsam oyunu durdurup sarı kart verirdim.

Bülent Yıldırım: Faul olduğu anda oyunu durdurup sarı kart verirdim.

Dakika 43: Rıdvan ve Musaba pozisyonunda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Burada hakem topu işaret ediyor. Rıdvan kayarak geldi topla oynadı ama risk aldı. Topla oynasa bile, top halen Musaba'nın önünde. Rıdvan'ın kayarak devam ettirdiği müdahaleyle yerde kaldı. Rıdvan'a faul ve sarı kart verilmeliydi.

Deniz Çoban: Oyuncunun bir sonraki hamlesini engelledi mi? Hep ona bakarız. Top hala Musaba'nın önünde. Faul ve sarı kart.

Bülent Yıldırım: Penaltı pozisyonuna benziyor. Kayarak geliyor. Rakibin hamlesini kısıtlıyor çünkü topla oynamaya devam edebilirdi. Faul ve sarı kart.

Dakika 52: Ndidi'nin Guendouzi'ye yaptığı müdahalede sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Ndidi'nin sarı kartına katılmıyorum. Faul var ama sarı kart yok.

Deniz Çoban: Sarı kart yok.

Bülent Yıldırım: Taban hareketi hakemi yanılttı. Sadece faul, sarı kart yok.

Dakika 56: Fenerbahçe'nin iptal olan golünde karar doğru mu?

Bahattin Duran: Ofsayt kararı VAR'dan geldi. VAR'daki arkadaşı tebrik ederim. Nadir rastlanan bir olay. Çok doğru bir tespitte bulundu VAR.

Deniz Çoban: VAR'daki hakemin başarısı.

Bülent Yıldırım: Net söylüyorum, hakem ve yardımcı hakem odaklı değil bu pozisyonda. Ofsaytı kaçırdılar.

Dakika 60: Domenico Tedesco'nun gördüğü sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Sportmenlik dışı bir şey yok. İkili arasındaki konuşmalarda da bir problem yoktu.

Deniz Çoban: Tedesco'nun sportmenlkik dışı hareketi yok. Görüntülere bakarsak illa kart çıkacaksa Cerny'ye çıkmalıydı. Tedesco, 4. hakeme bir şey dediyse bilemem ama Tedesco'ya gösterdiyseniz Cerny de görmeliydi.

Bülent Yıldırım: Sportmenlik dışı bir şey yok. Eğer bir kart söz konusuysa iki tarafa da verilmeliydi.

Dakika: 67 Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Devam kararı doğru

Deniz Çoban: Devam kararı doğru

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru

Dakika 68: Nene'nin Orkun'a yaptığı faulde sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Çok doğru sarı kart, Nene sınırları zorlamış.

Bülent Yıldırım: Kramponun tabanı rakibin ayağına otursa kartın rengi değişir.

81. dakikada Oosterwolde'ye çıkan sarı kart kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Oosterwolde'nin tepkisine şaşırdım. Yaptığı hareketi ve hareketin sarı kartlık olduğunu bilmeme ihtimali yok. Sarı kart çok doğru. Pozisyon avantaja bırakılabilirdi.

Deniz Çoban: Çok net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Çok net sarı kart.

Dakika 89: Skriniar'ın topsuz alanda Uduokhai'ye yaptığı harekette faul yeterli mi?

Deniz Çoban: Sarı kart gerekir.

Bahattin Duran: Sarı kart gerekir.

Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekir.

Dakika 90+7: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Rıdvan'ın pozisyonuyla benzer. Agbadou tehlikeli ve riskli ayağıyla geliyor. Agbadou, büktüğü diziyle kaymaya devam ediyor ve Nene'nin sonraki hamlesini engelliyor. Rakibini süpürüyor, çok net penaltı ve sarı kart.

Deniz Çoban: Yasin kol pozisyona uzak diye eleştiremeyiz, oyunun gelişimine göre şanssızlık. Beşiktaşlı oyuncu topla oynadıktan sonra topu uzaklaştırsa eleştiremezdik. Fenerbahçeli oyuncu düşmeseydi topu alır mıydı? Bence alırdı. Agbadou ters ayakla geldi ve topu uzaklaştıramadı. Nene'nin ikinci hamlesini engelledi. Agbadou topa temas etse bile top Nene'nin topu. Ayağını süpürerek geldi, ilk kontak noktası dışarıda ama ceza sahası içine kadar devam ediyor. Nene'yi düşüren etkili temas içeride, bence penaltı ve sarı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Birleşik harekette kayarak müdahalelerde son nokta baz alınır. Penaltı ve sarı kart doğru.