Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirme ihtimali ortaya çıktı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Stuttgart'ı 1-0'lık skorla devirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle galibiyete uzanan sarı-lacivertlilerin lig aşamasını ilk 8'de bitirerek son 16 turuna yükselme ihtimali de güncellendi.
İşte Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımlar için belirlediği ilk 8'e girme ihtimalleri:
1- Lyon: Yüzde 92
2- Aston Villa: Yüzde 92
3- Midtjylland: Yüzde 72
4- Braga: Yüzde 65
5- Porto: Yüzde 63
6- Lille: Yüzde 63
7- Freiburg: Yüzde 42
8- Bologna: Yüzde 40
9- Real Betis: Yüzde 40
10- Nottingham Forest: Yüzde 36
11- Fenerbahçe: Yüzde 30
12- Roma: Yüzde 26
13- Celta Vigo: Yüzde 24
14- Viktoria Plzen: Yüzde 22
15- Ferencvaros: Yüzde 20
16- Dinamo Zagreb: Yüzde 16
17- Stuttgart: Yüzde 13
18- Feyenoord: Yüzde 9
19- Brann: Yüzde 9
20- Genk: Yüzde 8
21- PAOK: Yüzde 6
22- Panathinaikos: Yüzde 3
23- Go Ahead Eagles: Yüzde 2
24- Basel: Yüzde 2
25- Celtic: Yüzde 2
26- Sturm Graz: Yüzde 2
27- Nice: Yüzde 1
28- Kızılyıldız: Yüzde 1
29- Young Boys: Yüzde 1
30- Ludogorets: Yüzde 1
31- FCSB: Yüzde 0.2
32- Rangers: Yüzde 0.2
33- Utrecht: Yüzde 0.1
34- Malmö: Yüzde 0
35- Salzburg: Yüzde 0
36- Maccabi Tel Aviv: Yüzde 0