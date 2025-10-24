Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.10.2025 16:39:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirme ihtimali ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftasında maçlar tamamlandı. Sarı-lacivertliler puanını 6'ya çıkarırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna kalma ihtimali de yapay zeka tarafından simüle edildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Stuttgart'ı 1-0'lık skorla devirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle galibiyete uzanan sarı-lacivertlilerin lig aşamasını ilk 8'de bitirerek son 16 turuna yükselme ihtimali de güncellendi. 

İşte Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımlar için belirlediği ilk 8'e girme ihtimalleri:

1- Lyon: Yüzde 92

2- Aston Villa: Yüzde 92

3- Midtjylland: Yüzde 72

4- Braga: Yüzde 65

5- Porto: Yüzde 63

6- Lille: Yüzde 63

7- Freiburg: Yüzde 42

8- Bologna: Yüzde 40

9- Real Betis: Yüzde 40

10- Nottingham Forest: Yüzde 36

11- Fenerbahçe: Yüzde 30

12- Roma: Yüzde 26

13- Celta Vigo: Yüzde 24

14- Viktoria Plzen: Yüzde 22

15- Ferencvaros: Yüzde 20

16- Dinamo Zagreb: Yüzde 16

17- Stuttgart: Yüzde 13

18- Feyenoord: Yüzde 9

19- Brann: Yüzde 9

20- Genk: Yüzde 8

21- PAOK: Yüzde 6

22- Panathinaikos: Yüzde 3

23- Go Ahead Eagles: Yüzde 2

24- Basel: Yüzde 2

25- Celtic: Yüzde 2

26- Sturm Graz: Yüzde 2

27- Nice: Yüzde 1

28- Kızılyıldız: Yüzde 1

29- Young Boys: Yüzde 1

30- Ludogorets: Yüzde 1

31- FCSB: Yüzde 0.2

32- Rangers: Yüzde 0.2

33- Utrecht: Yüzde 0.1

34- Malmö: Yüzde 0

35- Salzburg: Yüzde 0

36- Maccabi Tel Aviv: Yüzde 0

#fenerbahçe #uefa avrupa ligi #Stuttgart

