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Robin van Persie'den Fenerbahçe açıklaması: 'Harika bir eşleşme'

Robin van Persie'den Fenerbahçe açıklaması: 'Harika bir eşleşme'

21.07.2025 22:45:00
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Cumhuriyet Spor
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Robin van Persie'den Fenerbahçe açıklaması: 'Harika bir eşleşme'

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, UEFA Şampiyonlar Ligi 3 Eleme Turu'ndaki Fenerbahçe eşleşmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi olan Feyenoord'da teknik direktör Robin Van Persie, eşleşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertliler ile eşleşeceğini hissettiğini söyleyen Van Persie, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

Hollandalı teknik direktör, oyunculuk kariyeri sırasında 3 yıl Fenerbahçe forması giymişti.

Van Persie, 24 Şubat 2025 tarihinde Feyenoord'un başına geçmişti.

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