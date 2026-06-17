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Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'nin kalecisinden eşleşme yorumu

Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'nin kalecisinden eşleşme yorumu

17.06.2026 18:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'nin kalecisinden eşleşme yorumu

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile eşleşti. Polonya ekibinin kalecisi Tomasz Loska eşleşmeyi yorumladı.

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze oldu.

Sarı-lacivertliler ilk müsabakayı Kadıköy'de oynayacak. İlk maç 21-22, rövanş karşılaşması ise 28-29 Temmuz tarihinde oynanacak.

Polonya ekibinin kalecisi Tomasz Loska, eşleşmeyi yorumladı.

Farklı bir taraftar kültürünün önünde oynayacak olmanın önemli olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki file bekçisi, "Fenerbahçe eşleşmesine soyunma odası olumlu tepki verdi. Bu da bir futbolcu için çok önemli bir şey; farklı bir taraftar kültürünün olduğu bir yerde oynamak. Burada ayrıca şöyle hoş bir ayrıntı da var: Lukas Podolski, Galatasaray'da forma giymişti. Dolayısıyla bu da ekstra bir hoş ayrıntı" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi

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