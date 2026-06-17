Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ve transfer açıklaması: 'Herhangi bir gecikme söz konusu değil'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti. Fenerbahçe'nin başkan vekili Barış Göktürk, bu eşleşmeyle ilgili HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

"İKİ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Göktürk, "Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir maç yoktur, Fenerbahçe için zor kura yoktur. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkacağız. Takımın omurgası için ekibimiz çalışıyor. Takımımıza güveniyoruz. Geçeceğimize inanıyoruz. İnşallah her iki maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Sözlerine devam eden ve Fenerbahçe için rakibin önemli olmadığını dile getiren Göktürk, "Fenerbahçe için böyle bir tercih yok, bizim için fark etmez. Her ikisini de geçmekle yükümlüyüz. Hangi takım olduğunun bir önemi yok. Bir üst tur bizi bekliyor diye temenni ediyoruz" diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferle ilgili konuşan sarı-lacivertli idareci, "Dünya Kupası'nda bazı oyuncularımız var. Muhtemelen birinci maça yetişemeyeceklerdir diye düşünüyorum ama biz gereken çalışmaları yapıyoruz. Sayın başkanımızın daha önce verdiği talimat doğrultusunda, transfer dönemi başladıktan sonra takımın ana omurgasını oturtacağız. İlk maç öncesi hazır olacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe büyük bir camia. Burayı geçmemiz gerekiyor, geçeceğiz" diye konuştu.

Transfer konusunda bir gecikmenin söz konusu olmadığını söyleyen Barış Göktürk, "TFF tarafından açıklanan bir takvim var. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlıyor. Bizim transfer dönemimiz 22 Haziran'da başlıyor dolayısıyla. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Transferlerimiz yetişecek. Özellikle santrfor konusunu sayın başkanımız söylemişti. Fenerbahçe zaten çok kuvvetli bir takım. Önceki sene doğru bir kadro planlaması yapılsa şampiyon olurdu demiştik. Biz bu doğru kadro planlaması ile Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde de ileri taşımak istiyoruz" diye konuştu.