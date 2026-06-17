Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Gornik Zabrze oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti.

İlk maç 21-22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanş maçı 28-29 Temmuz'da deplasmanda oynanacak.

GORNIK ZABRZE: KULÜP SAHİBİ PODOLSKI

Gornik Zabrze, 2025/26 sezonunda adeta yeniden doğdu. Gornik, Polonya Ekstraklasa'yı 2. sırada bitirdi; 34 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 10 yenilgi, 56 puan topladı.

Gornik Zabrze, kupa finalinde Rakow Czestochowa'yı 2-0 yenerek kulüp tarihindeki 7. Polonya Kupası'nı kazandı; bu aynı zamanda 1972'den bu yana ilk kupa zaferiydi.

Takımın yükselişinde genç teknik direktör Michal Gasparik faktörü çok belirleyici oldu. Gasparik, Temmuz 2025'te göreve geldi.

Gornik'te Maksym Khlan sezonun en dikkat çekici hücum isimlerinden biri oldu. Ligde 6 gol, 4 asist ile takımın gol ve asist lideri konumunda yer aldı. Lukas Ambros, takımın bir diğer kilit oyuncusuydu. Ligde 5 asistle takım lideri oldu; ayrıca 22 yaşında ve kadronun en değerli oyuncularından biri.

Sondre Liseth, ligde 8 golle takımın en golcü oyuncusu oldu. Gornik'in en tehlikeli bitiricisi olarak öne çıktı.

Lukas Podolski ise sportif katkıdan çok sembolik liderlik tarafında öne çıktı. Sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini Gornik formasıyla noktaladı; ardından yüzde 86 pay ile kulübün çoğunluk hissedarı oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜM EŞLEŞMELER

ŞAMPİYONLAR YOLU

Mjallby (İsveç) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Tre Fiori (San Marino) / Larne (Kuzey İrlanda) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Sabah (Azerbaycan) / The New Saints (Galler) - Vardar (Kuzey Makedonya) / Kuopio (Finlandiya)

Klaksvik (Faroe Adaları) / Atert Bissen (Lüksemburg) - Kauno Zalgiris (Litvanya) / Drita (Kosova)

Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)

Ararat-Armenia (Ermenistan) / Riga (Letonya) - Floriana (Malta) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

Borac (Bosna Hersek) / Levski Sofya (Bulgaristan) - Vitebsk (Belarus) / Universitatea Craiova (Romanya)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan) / Sutjeska-Niksic (Karadağ)

Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Vikingur (İzlanda) / Györ (Macaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Flora Tallinn (Estonya) / Iberia (Gürcistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Petrocub (Moldova) / Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)

LİG YOLU

Fenerbahçe - Gornik Zabrze (Polonya)

Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya)