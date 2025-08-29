Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.08.2025 00:07:00
Güncellenme:
Benfica'ya elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci torbada yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. Torba

Roma

Porto

Rangers

Feyenoord

Lille

Dinamo Zagreb

Real Betis

Salzburg

Aston Villa

2. Torba

Fenerbahçe

Braga

Kızılyıldız

Lyon

PAOK

Viktoria Plzen

Ferencvaros

Celtic

Maccabi Tel Aviv

3. Torba

Young Boys

Basel

Midtjylland

Freiburg

Ludugorets

Nottingham Forest

Sturm Graz

FCSB

Nice

4. Torba

Bologna

Celta Vigo

Stuttgart

Panathinaikos

Malmö

Go Ahead Eagles

Utrecht

Genk

Brann

