Verdiği kararlarla tepki çekmişti... Fenerbahçe - Stuttgart maçının hakemi Süper Lig'de görev almış!

Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı Kerem Aktükoğlu'nun golüyle geçtiği maça hakem Jakob Kehlet'in kararları damga vurdu. Edson Alvarez'e yapılan acımasız harekette kırmızı kartına başvurmayan Danimarkalı hakem, başka birçok pozisyonda da kararlarıyla sarı-lacivertlilere saç baş yoldurdu.

Kehlet'in geçen sezonun 2. yarısından itibaren Süper Lig'de VAR hakemi olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Danimarkalı hakem, 2024/2025 sezonunda Süper Lig'de tam 8 maçta VAR koltuğunda oturdu.

TFF'nin resmi sitesinde VAR olarak atandığı tüm maçlar tek tek bulunan Kehlet'in görev aldığı karşılaşmalar şöyle:

Corendon Alanyaspor 1-0 Samsunspor

Çaykur Rizespor 1-0 ikas Eyüpspor

Özbelsan Sivasspor 5-1 Adana Demirspor

Zecorner Kayserispor 5-0 Atakaş Hatayspor

Hesap.com Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa

ikas Eyüpspor 1-3 Beşiktaş

RAMS Başakşehir 4-0 Samsunspor

Konyaspor 3-1 Sipay Bodrum FK