Cumhuriyet Gazetesi Logo
Verdiği kararlarla tepki çekmişti... Fenerbahçe - Stuttgart maçının hakemi Süper Lig'de görev almış!

Verdiği kararlarla tepki çekmişti... Fenerbahçe - Stuttgart maçının hakemi Süper Lig'de görev almış!

24.10.2025 11:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Verdiği kararlarla tepki çekmişti... Fenerbahçe - Stuttgart maçının hakemi Süper Lig'de görev almış!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle mağlup etti. Karşılaşmanın orta hakemi Jakob Kehlet'in kararları ise sarı-lacivertlilere adeta saç baş yoldurdu. Danimarkalı hakemin daha önce Süper Lig maçlarında görev aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı Kerem Aktükoğlu'nun golüyle geçtiği maça hakem Jakob Kehlet'in kararları damga vurdu. Edson Alvarez'e yapılan acımasız harekette kırmızı kartına başvurmayan Danimarkalı hakem, başka birçok pozisyonda da kararlarıyla sarı-lacivertlilere saç baş yoldurdu.

Kehlet'in geçen sezonun 2. yarısından itibaren Süper Lig'de VAR hakemi olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Danimarkalı hakem, 2024/2025 sezonunda Süper Lig'de tam 8 maçta VAR koltuğunda oturdu.

TFF'nin resmi sitesinde VAR olarak atandığı tüm maçlar tek tek bulunan Kehlet'in görev aldığı karşılaşmalar şöyle:

Corendon Alanyaspor 1-0 Samsunspor

Çaykur Rizespor 1-0  ikas Eyüpspor

Özbelsan Sivasspor 5-1 Adana Demirspor

Zecorner Kayserispor 5-0 Atakaş Hatayspor

Hesap.com Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa

ikas Eyüpspor 1-3 Beşiktaş

RAMS Başakşehir 4-0 Samsunspor

Konyaspor 3-1 Sipay Bodrum FK

Image

İlgili Konular: #fenerbahçe #hakem #Stuttgart

İlgili Haberler

'Kadıköy Büyücüsü' sahnede! Fenerbahçe, Stuttgart'ı tek golle geçmesini bildi!
'Kadıköy Büyücüsü' sahnede! Fenerbahçe, Stuttgart'ı tek golle geçmesini bildi! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
Spor yazarları Fenerbahçe - Stuttgart maçını değerlendirdi: 'Geçilmez, taviz vermez, pes etmez bir Fenerbahçe'
Spor yazarları Fenerbahçe - Stuttgart maçını değerlendirdi: 'Geçilmez, taviz vermez, pes etmez bir Fenerbahçe' Spor yazarları, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Stuttgart galibiyeti Alman basınında: 'Havayı bile titreten bir gürültü'
Fenerbahçe'nin Stuttgart galibiyeti Alman basınında: 'Havayı bile titreten bir gürültü' Fenerbahçe'ye, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Stuttgart'ı 1-0 yenerken, Alman basını da karşılaşmaya geniş yer ayırdı.