Verdiği kararlarla tepki çekmişti... Fenerbahçe - Stuttgart maçının hakemi Süper Lig'de görev almış!

Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı Kerem Aktükoğlu'nun golüyle geçtiği maça hakem Jakob Kehlet'in kararları damga vurdu. Edson Alvarez'e yapılan acımasız harekette kırmızı kartına başvurmayan Danimarkalı hakem, başka birçok pozisyonda da kararlarıyla sarı-lacivertlilere saç baş yoldurdu.
Kehlet'in geçen sezonun 2. yarısından itibaren Süper Lig'de VAR hakemi olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Danimarkalı hakem, 2024/2025 sezonunda Süper Lig'de tam 8 maçta VAR koltuğunda oturdu.
TFF'nin resmi sitesinde VAR olarak atandığı tüm maçlar tek tek bulunan Kehlet'in görev aldığı karşılaşmalar şöyle:
Corendon Alanyaspor 1-0 Samsunspor
Çaykur Rizespor 1-0 ikas Eyüpspor
Özbelsan Sivasspor 5-1 Adana Demirspor
Zecorner Kayserispor 5-0 Atakaş Hatayspor
Hesap.com Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa
ikas Eyüpspor 1-3 Beşiktaş
RAMS Başakşehir 4-0 Samsunspor
Konyaspor 3-1 Sipay Bodrum FK