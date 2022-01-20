Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi’nde 4’te 4 yaptı
Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü maçında sahasında Bulgaristan’ın VC Maritza Plovdiv takımını 3-0 mağlup etti. 4’te 4 yaparak namağlup liderliğini koruyan Fenerbahçe Opet’te 13 sayı üreten Arina Fedorovtseva karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki dördüncü maçında Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv’i konuk etti. Setlerini 25-22, 25-11, 25-14 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, D Grubu’nda 4’te 4 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Maçın MVP’si seçilen Arina Fedorovtseva 13 sayıyla, Melissa Vargas ise 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.
Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında 3 Şubat Perşembe günü deplasmanda Dinamo-Ak Bars Kazan ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler maça; Arina Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Mina Popovic, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, Anna Lazareva altısıyla başladı.
İstediği gibi başlayamadığı ilk sette rakibini 15-15’te yakalayan Fenerbahçe Opet, karşılıklı sayıların ardından Fedorovtseva’nın servis sayısıyla öne geçti: 23-22. Meliha’yla farkı 2’ye çıkaran Sarı Melekler, yine Fedorovtseva’nın servis sayısıyla sete noktayı koydu: 25-22.
İkinci sete 6-0’lık seriyle başlayan Sarı Melekler, rahat oynadığı bu seti Vargas’ın da etkili servisleriyle 25-11 kazandı.
Melissa Vargas’ın etkili servislerle rakibin ritmini bozduğu üçüncü sette Fedorovtseva, Lazareva, Popovic ve Cristina ile sayılar üreten Fenerbahçe Opet; seti 25-14, maçı da 3-0 kazandı ve D Grubu’nda 4’te 4 yaptı.
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