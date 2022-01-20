Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi’nde 4’te 4 yaptı

20 Ocak 2022 Perşembe, 00:00

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki dördüncü maçında Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv’i konuk etti. Setlerini 25-22, 25-11, 25-14 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, D Grubu’nda 4’te 4 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Maçın MVP’si seçilen Arina Fedorovtseva 13 sayıyla, Melissa Vargas ise 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında 3 Şubat Perşembe günü deplasmanda Dinamo-Ak Bars Kazan ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler maça; Arina Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Mina Popovic, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, Anna Lazareva altısıyla başladı.

İstediği gibi başlayamadığı ilk sette rakibini 15-15’te yakalayan Fenerbahçe Opet, karşılıklı sayıların ardından Fedorovtseva’nın servis sayısıyla öne geçti: 23-22. Meliha’yla farkı 2’ye çıkaran Sarı Melekler, yine Fedorovtseva’nın servis sayısıyla sete noktayı koydu: 25-22.

İkinci sete 6-0’lık seriyle başlayan Sarı Melekler, rahat oynadığı bu seti Vargas’ın da etkili servisleriyle 25-11 kazandı.

Melissa Vargas’ın etkili servislerle rakibin ritmini bozduğu üçüncü sette Fedorovtseva, Lazareva, Popovic ve Cristina ile sayılar üreten Fenerbahçe Opet; seti 25-14, maçı da 3-0 kazandı ve D Grubu’nda 4’te 4 yaptı.