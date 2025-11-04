Fenerbahçe Opet - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar EuroLeague C Grubu'nun beşinci haftasında İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.
FENERBAHÇE - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, Euroleague Women Youtube'dan yayımlanacak.
Organizasyonda oynadığı ilk 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, grubunda lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, gruptaki son maçında Macaristan temsilcisi DVTK Huntherm'i 113-65 mağlup etti.
Geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan İspanyol ekibi ise 2. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, bu sezon Valencia Basket ile oynadığı ilk maçta rakibini 75-72 yendi.