Fenerbahçe maçı öncesi Viktoria Plzen'de sakatlık!

3.11.2025 15:06:00
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Viktoria Plzen'de Karel Spacil, Teplice maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanına konuk olacak.

Bu mücadele öncesi Viktoria Plzen'de bir sakatlık yaşandı. Pazar günü ligde deplasmanda Teplice'ye konuk olan Viktoria Plzen'de 22 yaşındaki Karel Spacil sakatlandı ve sekerek oyundan çıktı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Viktoria Plzen'in teknik direktörü Martin Hysky, sakatlanan Spacil'in durumuyla ilgili konuştu.

Hysky, "Daha ayrıntılı bir sonuç gerekiyor. Doktorlarımız ve fizyoterapistlerimizin, perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak Avrupa Ligi maçında sahada olabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum" dedi.

Viktoria Plzen forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Spacil, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Öte yandan Viktoria Plzen, Fenerbahçe karşısına oldukça formda geliyor. Çek ekibi, oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı ve 6 galibiyet aldı.

Viktoria Plzen ile Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Çekya'da karşı karşıya gelecek.

