Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe maçında penaltı yorumu

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta, Hatayspor'un penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 17:07
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe maçında penaltı yorumu
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Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğünü koruduğu maçta, 26. dakikada Kim Min-Jae'nin müdahalesinin ardından Hatayspor penaltı bekledi. Abdülkadir Bitigen oyunun devam etmesini istedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'daki %100 Futbol programında, "Kim Min Jae'nin pozisyonu benim gördüğüm açıdan penaltı. Eline çarpıyor diye gözüküyor ama sonradan başka bir açı çıkar mı bilemiyorum." ifadelerini kullandı.



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