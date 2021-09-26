Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe maçında penaltı yorumu

26 Eylül 2021 Pazar, 17:07

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğünü koruduğu maçta, 26. dakikada Kim Min-Jae'nin müdahalesinin ardından Hatayspor penaltı bekledi. Abdülkadir Bitigen oyunun devam etmesini istedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'daki %100 Futbol programında, "Kim Min Jae'nin pozisyonu benim gördüğüm açıdan penaltı. Eline çarpıyor diye gözüküyor ama sonradan başka bir açı çıkar mı bilemiyorum." ifadelerini kullandı.



