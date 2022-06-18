Fenerbahçe Ruben Semedo ile ilgileniyor
Fenerbahçe'nin, Olympiakos'un Portekizli savunma oyuncusu Ruben Semedo ile ilgilendiği belirtildi.
Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler için Portekiz'den bir transfer haberi gündeme geldi.
O' Jogo'nun haberine göre; Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Porto'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Olympiakos'ta bulunan Ruben Semedo ile ilgileniyor.
Porto'nun Portekizli futbolcu için 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı tercih ettiği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin de teknik direktör Jorge Jesus'un tanıdığı isimlere yönelmesiyle Semedo'yu gündemine aldığı belirtildi. Deneyimli teknik direktörün, Semedo'yu Benfica döneminde de transfer etmek istediği ancak başarılı olamadığı hatırlatıldı.
Olympiakos ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Video Haberler
- İstanbul'da otomobil bariyerlere saplandı
- Aracına ‘Dikkat soygun var’ yazdı
- AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü
- 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkınlık yaratan an
- Kanser hastası emekli yurttaş isyan etti
- 'Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz'
- Amasya 'da YKS için kimliğini unuttu, yardımına motorize
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- 'Cumhur' iki haftada eridi
- 'Tek günde 1.72 milyar dolar satışı' iddiası
- ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
- 'Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz'
- Memur ve emekli zammını etkileyecek
- Kripto para piyasaları toz duman!
- Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
- Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar ölü bulundu
- Havalimanı arazisine okul yapacaklar