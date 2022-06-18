Fenerbahçe Ruben Semedo ile ilgileniyor

Fenerbahçe'nin, Olympiakos'un Portekizli savunma oyuncusu Ruben Semedo ile ilgilendiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 17:59
Fenerbahçe Ruben Semedo ile ilgileniyor
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Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler için Portekiz'den bir transfer haberi gündeme geldi.

O' Jogo'nun haberine göre; Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Porto'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Olympiakos'ta bulunan Ruben Semedo ile ilgileniyor.

Porto'nun Portekizli futbolcu için 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı tercih ettiği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin de teknik direktör Jorge Jesus'un tanıdığı isimlere yönelmesiyle Semedo'yu gündemine aldığı belirtildi. Deneyimli teknik direktörün, Semedo'yu Benfica döneminde de transfer etmek istediği ancak başarılı olamadığı hatırlatıldı.

Olympiakos ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.


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