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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci eleme turunda ilk maçlar oynandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci eleme turunda ilk maçlar oynandı!

8.07.2026 22:23:00
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci eleme turunda ilk maçlar oynandı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları dört müsabaka ile tamamlandı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları, oynanan 4 mücadeleyle sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda birinci eleme turu müsabakalarının rövanşları, 14-15 Temmuz'da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Kairat Almaty (Kazakistan)-Sutjeska-Niksic (Karadağ): 2-1

Flora Tallinn (Estonya)-Iberia (Gürcistan): 2-3

Vitebsk (Belarus)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-4

Petrocub (Moldova)-Egnatia (Arnavutluk): 1-1

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