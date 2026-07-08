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IOC'nin ardından Ruslara bir izin de FIVB'den!

IOC'nin ardından Ruslara bir izin de FIVB'den!

8.07.2026 22:17:00
Güncellenme:
AA
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IOC'nin ardından Ruslara bir izin de FIVB'den!

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Rus sporculara ve takımlara yönelik yasağın kaldırıldığını açıkladı.
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Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rus sporcular ve takımlara yönelik resmi organizasyonlarda yer alma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

FIVB'den yapılan açıklamaya göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) dün aldığı Rusya Olimpiyat Komitesi'ne (ROC) yönelik yasağın geçici olarak kaldırılması kararına istinaden tüm disiplinlerdeki Rus sporcular ve teknik görevlilerin resmi müsabakalarda yeniden yer almasına izin verildi.

SIRALAMAYA YENİDEN DAHİL EDİLECEKLER

Ayrıca açıklamada, Rus takımlarının FIVB Yönetim Kurulu'nun kararıyla dondurulduğu tarihte sahip oldukları puanlarla dünya sıralamasına yeniden dahil edileceği kaydedildi.

FIVB, geçen sene yaptığı duyuruda 1 Ocak 2026'dan itibaren alt yaş gruplarındaki Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası ve kıtasal etkinliklere katılmalarına izin verileceğini açıklamıştı.

İlgili Konular: #Rusya #voleybol #FIVB

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