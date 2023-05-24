Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:03

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:03

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmayı A Spor'dan naklen yayımlayacak.

Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Murat Paluli dışında eksik bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Charisis, Ulvestad, Samu Saiz, Erdoğan, Max Gradel, James

FENERBAHÇE 18. FİNAL İÇİN SAHADA

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, 18. finali için sahaya çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.

SON 19 SEZONDA 9. FİNAL İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 18 sezonda 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında 8 defa final oynama başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, bu finallerden sadece 2'sinde mutlu sona ulaşabildi.

BU SEZON RAKİBİNE YENİLMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Demir Grup Sivasspor'a hiç boyun eğmedi.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı.

İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.

SİVASSPOR YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Sivasspor, bu sezon organizasyona 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini 5-2 yenerek eledi.

Son 16 turunda Bursa ekibi Teco Karacabey Belediyespor'un rakibi olan kırmızı-beyazlılar, sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan müsabakadan 3-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Sivas ekibi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK ligden çekilince, çeyrek final oynamadan direkt yarı finale adını yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar, evinde oynadığı yarı final ilk maçında rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.