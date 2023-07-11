Fenerbahçe, Szymanski ile anlaşırken Umut Nayir ve Djiku’ya imzayı attırdı: Transfer harekâtı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 04:13

Güncelleme: 11.07.2023 - 04:13

24 yaşındaki futbolcunun menajeri Mariusz Piekarski, dün İstanbul’a gelerek F.Bahçe yönetimiyle 4 yıllık kontratın detayları üzerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertli yönetim, Szymanski’nin kulübü Dinamo Moskova ile bonservis pazarlığında son aşamaya geldi, ödeme takvimi üzerinde görüşülüyor. Geçen sezon Feyenoord formasıyla 40 maça çıkan Szymanski, 10 gol attı 7 asist yaptı. Geçen sezon Ümraniyespor formasıyla dikkat çeken ve A Milli Takım’a kadar yükselen Umut Nayir, F.Bahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki golcünün yıllık 20 milyon TL alacağı öğrenildi. Fenerbahçe, Eyüpspor’a bonservis ücreti ödemeyecek. Bonservisi elinde olan Ganalı stoper Alexander Djiku dün sağlık kontrolünden geçti. 28 yaşındaki oyuncu F.Bahçe ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. F.Bahçe, Udinese’nin stoperi Becao ve bonservisi elinde olan kanat oyuncusu Zaha için tekliflerini yapıp beklemeye geçti. İki ismin transferi gerçekleşmezse alternatifleri hazır durumda. Sarı-Lacivertliler Sassuolo’nun sağ beki Mert Müldür için de temaslarını sürdürüyor.



