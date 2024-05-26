Fenerbahçe taraftarları Ali Koç'un afişlerini paramparça etti!
Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup edip şampiyon olması üzerine Fenerbahçe taraftarları İstanbulspor maçı sonrası Ali Koç'a ait afişlerini bıçakla saldırıp yırttı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etmesinin ardından şampiyonu oldu.
Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından yine aynı saatte sona eren Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar stat çıkışında Ali Koç'un elektrik direklerine asılı seçim afişlerine bıçakla saldırdı.
Öfkeli taraftarlar afişi paramparça etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Başımızda bir gulyabani var...'
- Ülkü Ocakları için çağrısı ortalığı karıştırdı
- Kiralarda yeni dönem başlıyor!
- Çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor
- 'Selahattin Bey'i anladık da...'
- 'Yalçın ve Yönter tarafından öldürülmekten korkuyor'
- En az 10 ölü, 39 yaralı!
- Panathinaikos, 90+7'de kupayı ellerine aldı!
- Astrologlar değil Buruk ve öğrencileri bildi!
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!