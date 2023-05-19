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Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi'den dikkat çeken paylaşım

Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, Belçikalı golcü Michy Batshuayi sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 14:30
Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi'den dikkat çeken paylaşım
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Spor Toto Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Michy Batshuayi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe formasıyla çekildiği fotoğrafı paylaşan Belçikalı forvet, "Tüm gün Fener, her gün Fener" ifadelerini kullandı.

SAKATLIKTAN ÇOK İYİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi, 3-1 kazanılan Trabzonspor maçında da gol atmayı başardı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan tecrübeli oyuncu, önceki hafta Bitexen Giresunspor karşısında takımının tek golünü bulmuştu.

Trabzonspor karşısında da 11. dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden Batshuayi, takıma katıldıktan sonra ilk 11 çıktığı iki maçta da gol buldu.

29 yaşındaki santrfor, ligdeki 12. golünü kaydetti.


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