Napoli, Kim Min-Jae için İstanbul'a geliyor
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin hangi takıma transfer olacağı henüz netlik kazanmazken Napoli temsilcilerinin İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için Napoli ve Rennes arasındaki yarış sürerken, İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Kalidou Koulibaly'nin Chelsea'ye satılmasının ardından Kim Min-Jae'yi transfer listesinin başına yazan Serie A ekibi Napoli, transferi bir an önce bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.
Haberde, Napoli temsilcilerinin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Kim Min-Jae ile kesin bir anlaşma sağlayıp transferi bitirmeye çalışacakları belirtildi. Birkaç gün önce Kim Min-Jae transferinde Rennes avantajlı gibi gözükse de Napoli'nin son anda yaptığı atakla bu transferde favori konuma geldiği ifade edildi.
Kim Min-Jae geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
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