Napoli, Kim Min-Jae için İstanbul'a geliyor

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:53

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için Napoli ve Rennes arasındaki yarış sürerken, İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Kalidou Koulibaly'nin Chelsea'ye satılmasının ardından Kim Min-Jae'yi transfer listesinin başına yazan Serie A ekibi Napoli, transferi bir an önce bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.

Haberde, Napoli temsilcilerinin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Kim Min-Jae ile kesin bir anlaşma sağlayıp transferi bitirmeye çalışacakları belirtildi. Birkaç gün önce Kim Min-Jae transferinde Rennes avantajlı gibi gözükse de Napoli'nin son anda yaptığı atakla bu transferde favori konuma geldiği ifade edildi.

Kim Min-Jae geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.