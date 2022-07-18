Napoli'den Kim Min-Jae transferi için açıklama
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin transferi için açıklama yaptı.
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İtalyan futbol insanı, Fenerbahçe'den Kim Min-Jae için gelen soruya, "Kim Min Jae iyi bir futbolcu ve onu takip ediyoruz. Başka durumlarımız da olduğu için bu konuda şu an daha fazla bir şey söyleyemem. Transfer konusunda derinlemesine değerlendirmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Fransız basınından L'Equipe, Napoli ve Rennes'in, Güney Koreli savunma oyuncusu için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığını duyurdu.
İtalyan ekibinin, bu rakamı iki taksitte ödeme önerisi sonrası transferde öne geçtiği vurgulanırken, Kim için Premier Lig'den de bir takımın devreye girdiği ifade edildi.
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