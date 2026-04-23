Victor Osimhen'den Günay Güvenç paylaşımı!

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne kaybederek elendiği çeyrek final maçında sahalara geri dönen Victor Osimhen, sosyal medya hesabından Günay Güvenç için paylaşım yaptı.

Maçta protesto edilen ve ağlayan Günay Güvenç'e destek veren Osimhen, takımın arkadaşına sahip çıktı.

Victor Osimhen, Günay Güvenç için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an bir futbolcuyu tanımlamaz; hatalar futbolun bir parçasıdır. Bu hatalar, onun takıma kattığı çabanın, bağlılığın ve tutkunun asla önüne geçemez.

Futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyundur; asıl önemli olan, bu anlara nasıl tepki verdiğimiz ve birbirimize nasıl destek olduğumuzdur.

Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz."