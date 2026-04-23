TFF'ye başvurdu... Fenerbahçe'den derbi öncesi Victor Osimhen hamlesi

23.04.2026 19:03:00
Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesi TFF'ye Victor Osimhen'in kullandığı koruyucu materyal için başvuruda bulunduğu iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışında sezonun en kritik maçına sahne olacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'den çarpıcı bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Victor Osimhen’in alçı yerine kullandığı sert kol koruyucunun rakip oyuncuların sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle TFF’ye resmi başvuruda bulundu.

Sarı-lacivertliler, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek maddeler için rapor hazırladı ve TFF'ye bu konuyla ilgili talebini iletti.

