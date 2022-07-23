Fenerbahçe'de Jorge Jesus, yeni stoperini buldu
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de savunmada yaşanan eksikliğin ardından Jorge Jesus, Willian Arao'yu da stoper alternatifleri arasına ekledi.
Fenerbahçe'de, Serdar Aziz'in Dinamo Kiev maçında sakatlanmasının ardından Jorge Jesus, Attila Szalai'nin yanında Marcel Tisserand'ı görevlendirirken bu bölge için Willian Arao da stoper için joker olarak düşünüyor.
Hürriyet’in haberine göre, Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde Arao'yu 7 maçta stoper mevkiinde oynatan Jesus, zorda kalırsa Fenerbahçe'de de aynı denemeyi yapabilir.
Brezilyalı futbolcu da en iyi olduğu pozisyonun ön libero olmasına karşın savunmada da sıkıntı çekmediğini belirtirken "Stoperde de oynayabilirim, stoperde de kendimi rahat hissediyorum" demişti.
Video Haberler
- Adana'dan yine çalınmasın diye getrdi Bursa'da çalındı
- Şok eden kedi saldırısı kamerada
- İstanbul'da feci olay: Kamyon gecekondunun üzerine uçtu
- Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- İşte SBK'nin kaldığı hapishane
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
- Havacılık sektöründe neler oluyor?
- Davutoğlu'yla 'terk ettin' tartışması
- 'Devletin çivisi çıkmış durumda'
- Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
- İşte kapalı kapılar ardında konuşulanlar
- Her yerde hayatını kurtaranı arıyor
- 'Bir avuç insan, AK Parti'de ne oluyor?'
- Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a olay yanıt
- Erdoğan'a Aşk-ı Memnu göndermesi
- BOTAŞ: Doğalgazda 14 günlük kesinti olacak
- 'Camilerimiz yakıldı' iddiasına İBB itfaiyesinden yanıt
- İşte 'casusların' ilk görüntüleri...
- Schengen başvuruları çıkmaza girdi