Fenerbahçe'de Jorge Jesus, yeni stoperini buldu

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:22

Fenerbahçe'de, Serdar Aziz'in Dinamo Kiev maçında sakatlanmasının ardından Jorge Jesus, Attila Szalai'nin yanında Marcel Tisserand'ı görevlendirirken bu bölge için Willian Arao da stoper için joker olarak düşünüyor.

Hürriyet’in haberine göre, Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde Arao'yu 7 maçta stoper mevkiinde oynatan Jesus, zorda kalırsa Fenerbahçe'de de aynı denemeyi yapabilir.

Brezilyalı futbolcu da en iyi olduğu pozisyonun ön libero olmasına karşın savunmada da sıkıntı çekmediğini belirtirken "Stoperde de oynayabilirim, stoperde de kendimi rahat hissediyorum" demişti.