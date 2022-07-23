Fenerbahçe'de Jorge Jesus, yeni stoperini buldu

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de savunmada yaşanan eksikliğin ardından Jorge Jesus, Willian Arao'yu da stoper alternatifleri arasına ekledi.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:22
Fenerbahçe'de Jorge Jesus, yeni stoperini buldu
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Fenerbahçe'de, Serdar Aziz'in Dinamo Kiev maçında sakatlanmasının ardından Jorge Jesus, Attila Szalai'nin yanında Marcel Tisserand'ı görevlendirirken bu bölge için Willian Arao da stoper için joker olarak düşünüyor.

Hürriyet’in haberine göre, Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde Arao'yu 7 maçta stoper mevkiinde oynatan Jesus, zorda kalırsa Fenerbahçe'de de aynı denemeyi yapabilir.

Brezilyalı futbolcu da en iyi olduğu pozisyonun ön libero olmasına karşın savunmada da sıkıntı çekmediğini belirtirken "Stoperde de oynayabilirim, stoperde de kendimi rahat hissediyorum" demişti.


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