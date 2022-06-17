Fenerbahçe, transferde rotasını Brezilya'daki oyunculara çevirdi

17 Haziran 2022 Cuma, 07:00

Sarı-Lacivertliler, Flamengo’nun kanat oyuncusu Bruno Henrique’nin transferi için yoğun mesai harcıyor. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, takımının önceki gün oynadığı maçta sakatlık yaşarken sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe, ön liberoya yine Flamengo’dan Willian Arao’yu transfer etmeye çalışıyor. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Flamengo ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, Berke Özer’in ayrılığı sonrası Altay Bayındır’ın yedeği olarak Kasımpaşa’dan eski oyuncusu Ertuğrul Taşkıran’ı düşünüyor. 32 yaşındaki kaleci için Kasımpaşa ile görüşmeler başladı.