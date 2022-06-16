Son Dakika: Bruma resmen Fenerbahçe'de
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Bruma'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Bruma'yı resmen açıkladı.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde
"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna’yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.
Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Bruma’ya ‘Türkiye’nin en büyük spor kulübüne hoş geldin’ diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ
Galatasaray'a 2013 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Bruma, 3 sezon sarı-kırmızılı formayı giydi. Bruma, İspanya'da Real Sociedad'da kiralık oynadıktan sonra 2017'de Galatasaray'dan Almanya takımı Leipzig'e bonuslar hariç 12.5 milyon Euro'ya transfer oldu.
PSV Eindhoven'a 2019 yılında 15 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2020-2021'i Olympiakos'ta kiralık geçirdi. Geçen sezon PSV Eindhoven'da 46 resmi maçta 15 kez ilk 11'de oynayan Portekizli kanat oyuncusu, 10 gole imza attı.
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