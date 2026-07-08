Roma ile anlaştığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferinde yeni gelişme

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un geleceği konusunda büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Son olarak Roma ile anlaştığı öne sürülen İngiliz yıldız için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Roma ile Mason Greenwood arasında prensip anlaşması bulunsa da, oyuncunun babası ve menajerinin artan talepleri nedeniyle süreçte dengeler değişti.

Haberde, Fenerbahçe'nin Greenwood'a yıllık 7 milyon Euro maaşın yanı sıra yüksek bir menajerlik komisyonu teklif ettiği belirtildi. Roma yönetimi ise bu konuda pazarlık yapmayı düşünmüyor ve 4.5 milyon Euro ve bonus içeren teklifini artırmayacak.

Sarı-lacivertlilerin daha yüksek yıllık ücret teklifine rağmen Marsilya'nın beklediği 50 milyon Euro'luk bonservise ulaşmakta zorlandığı öne sürüldü.

GASPERINI'DEN YANIT

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, katıldığı etkinlikte 24 yaşındaki futbolcu ile ilgili soruya yanıt verdi.

İtalyan teknik adam, "O bir Roma oyuncusu değil" dedi. Transfer çalışmalarına dair konuşan Gasperini, "Şampiyonlar Ligi'yle birlikte önemli bir takım olmaya devam etmek istiyoruz. Kulüp sahipleri takımı geliştirmek istiyor. D'Amico (Tony D'Amico, Roma Sportif Direktörü) taraftarları memnun etmek için yorulmadan çalışıyor" diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya forması altında geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 kez ağları havalandırdı ve 11 asist yaptı.