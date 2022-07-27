Hakem Massimiliano Irrati, Fenerbahçe'nin golünü iptal etti

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 20:21

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçının 10. dakikasında bulduğu gol iptal edildi.

Enner Valencia, Iliya Zabarnyi ile girdiği ikili mücadelede ayakta kaldı. Ekvadorlu oyuncu, pasını boştaki Joshua King'e çıkardı ve Norveçli oyuncu fileleri havalandırdı.

VAR'ın olmadığı mücadelede yan hakem gol nedeniyle orta sahaya doğru koşarken, Massimilianı Irrati ise Valencia'nın Zabarnyi'ye faul yaptığı kararını kulaklığını dinleyerek verdi.

Fenerbahçeli oyuncular ise golde faul olmadığı ve Zabarnyi'nin kendini yere attığı gerekçesiyle Irrati'ye itirazda bulundu.