Hakem Massimiliano Irrati, Fenerbahçe'nin golünü iptal etti
Hakem Massimiliano Irrati, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında bulduğu golü faul gerekçesiyle iptal etti.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçının 10. dakikasında bulduğu gol iptal edildi.
Enner Valencia, Iliya Zabarnyi ile girdiği ikili mücadelede ayakta kaldı. Ekvadorlu oyuncu, pasını boştaki Joshua King'e çıkardı ve Norveçli oyuncu fileleri havalandırdı.
VAR'ın olmadığı mücadelede yan hakem gol nedeniyle orta sahaya doğru koşarken, Massimilianı Irrati ise Valencia'nın Zabarnyi'ye faul yaptığı kararını kulaklığını dinleyerek verdi.
Fenerbahçeli oyuncular ise golde faul olmadığı ve Zabarnyi'nin kendini yere attığı gerekçesiyle Irrati'ye itirazda bulundu.
Video Haberler
- Binlerce otomobil yediemin otoparklarında çürüyor
- Doların yeni zirvesini açıkladı
- 'Basın özgürlüğü şu anda yok'
- Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın çıktı
- Polis arama kurtarma ekiplerine 'hayat kurtaran' eğitimi
- İlk kadın belediye başkanının heykeline çirkin saldırı
- 'Bizim çocukların Varank dayısı yok'
- İşten atıldı, intihara kalkıştı
- AKP'den Halil Konakcı açıklaması!
- 12 yaşındaki Hamza, ağıl yangınında öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- Diyanet'in fetvasına tepki yağdı
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- 'HDP' ayrıntısı ve ikinci turun şifreleri...
- Otobüste cinsel ilişki: Şöför gözaltına alındı
- EYT'de 'masadaki formül' belli oldu
- Evlerine uzaktan bakabiliyorlar...