Fenerbahçe'den Miguel Crespo kararı!
Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Portekizli futbolcu Miguel Crespo maç kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geleceği maçta sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edilen Miguel Crespo, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı.
İsmail Kartal'ın bu tercihi oyuncunun takımdan ayrılacağı yönünde yorumlandı.
CRESPO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de üçüncü sezonuna girecek olan Crespo, sarı-lacivertli formayla çıktığı 64 karşılaşmada 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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